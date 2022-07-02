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Общество2 июля 2022 17:16

Никита Высоцкий приехал на Грушинский фестиваль в Самаре

Сын легендарного поэта Владимира Высоцкого рад навестить поляну после перерыва
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Никита Высоцкий пообщался с Дмитрием Азаровым и гостями фестиваля

Никита Высоцкий пообщался с Дмитрием Азаровым и гостями фестиваля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Грушинский фестиваль в Самаре 2 июля прибыл Никита Высоцкий. Сын легендарного поэта и артиста Владимира Высоцкого еще накануне заявил, что он рад приехать на традиционную поляну, открывшуюся после перерыва.

Никита прошелся по площадке фестиваля вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и другими организаторами праздника. Он пообщался с гостями, а также ответил на вопросы журналистов.

По словам Высоцкого, ему очень приятно, что в регионе помнят и ценят творчество его отца. Он с нетерпением ждет встречи со зрителями на Главной сцене, где они все вместе вспомнят любимые стихи и песни Владимира Семеновича.