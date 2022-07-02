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Общество2 июля 2022 17:57

В правительстве Самарской области рассказали, какая сейчас ситуация на рынке труда

Регион получил почти два миллиарда рублей на ее стабилизацию
Михаил ГОРЮНОВ
Михаил ГОРЮНОВ
Власти уверяют, что на рынке труда все спокойно

Власти уверяют, что на рынке труда все спокойно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области рассказали о ситуации на рынке труда в регионе. По информации местный властей, она стабильная. Более того, регион получит из федерального бюджета 1,95 млрд рублей на меры по стабилизации. Всего на эти цели выделят 1,97 млрд рублей.

- В регионе уровень регистрируемой безработицы находится на уровне 0,7 %. На 12430 безработных у нас сегодня открыто более 41 тысячи вакансий, - отметил первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

По его словам, власти держат на особом контроле ситуацию, связанную с «АвтоВАЗом» и производством автокомпонентов, где может идти речь о скрытой безработице.

По снижению напряженности на рынке труда в области реализуют целый комплекс мер. Для сотрудников, которые имеют риск увольнения, работают 34 консультационных центра - на крупнейших предприятиях области и на площадках центров занятости. Организовано переобучение работников. В отдельных компаниях используют практику временного трудоустройства. Информаций о массовых сокращениях пока не наблюдается.