В правительстве Самарской области рассказали, какая сейчас ситуация на рынке труда

Власти уверяют, что на рынке труда все спокойно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В правительстве Самарской области рассказали о ситуации на рынке труда в регионе. По информации местный властей, она стабильная. Более того, регион получит из федерального бюджета 1,95 млрд рублей на меры по стабилизации. Всего на эти цели выделят 1,97 млрд рублей.

- В регионе уровень регистрируемой безработицы находится на уровне 0,7 %. На 12430 безработных у нас сегодня открыто более 41 тысячи вакансий, - отметил первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

По его словам, власти держат на особом контроле ситуацию, связанную с «АвтоВАЗом» и производством автокомпонентов, где может идти речь о скрытой безработице.

По снижению напряженности на рынке труда в области реализуют целый комплекс мер. Для сотрудников, которые имеют риск увольнения, работают 34 консультационных центра - на крупнейших предприятиях области и на площадках центров занятости. Организовано переобучение работников. В отдельных компаниях используют практику временного трудоустройства. Информаций о массовых сокращениях пока не наблюдается.