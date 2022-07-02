Обновленному Дворцу спорта в Самаре официально дали имя Владимира Высоцкого

Соглашение подписано в присутствии Дмитрия Азарова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дворец спорта, расположенный на улице Молодогвардейской в Самаре, официально получил имя Владимира Высоцкого. Соглашение об этом 2 июля на Грушинской поляне подписали сын великого поэта Никита Высоцкий и директор ГАУ «Самара Арена» Виталий Иванов.

Договор заключен в присутствии губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он назвал это событие знаковым. В 1967 году Высоцкий провел первое выступление перед большой публикой именно в Куйбышевском дворце спорта.

Напомним, строительство обновленного спорткомплекса закончилось совсем недавно. Его торжественной открыли 15 сентября 2021 года.