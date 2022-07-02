На Волге в Самарской области судно с людьми на борту потеряло управляемость

Судно потеряло управляемость из-за ветра и волн

В Ставропольском районе Самарской области 2 июля произошло ЧП. На Волге напротив лодочной станции Ладья города Тольятти ял с людьми на борту попал в сложные погодные условия.

- Маломерное судно потеряло управляемость из-за сильного ветра и высокой волны. Непогода застало лодку, на борту которой назодились 13 человек, в трех километрах от берега, - рассказывают в поисково-спасательной службе региона.

Сигнал о бедствии поступил с судна на спасательную станцию тольяттинского отряда в 16:00. Для поиска и эвакуации терпящих бедствие на реку вышли два катера - спасателей и Центра ГИМС облМЧС.

К счастью, в 17:25 все завершилось. И людей, и их транспортное средство доставили до берега. Медицинская помощь никому не понадобилась.