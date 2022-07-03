В Самаре инспектор ДПС спас девочку-подростка

Сам полицейский героем себя не считает, а вот родные и сослуживцы очень им гордятся. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в городской думе наградили инспектора ДПС Александра Вельдина. Ему вручили Почетный знак «За самоотверженность». Мужчина спас девочку-подростка, которой срочно нужна была помощь. Случилось это в июле 2021 года, награда дожидалась героя год.

Вельдин нес службу на Московском шоссе в составе экипажа полка ДПС, когда к нему из остановившегося автомобиля подбежал мужчина. Водитель объяснил, что в машине его дочь, ей срочно нужна медицинская помощь. Полицейские быстро пересадили девочку в свою машину и с включенной сиреной помчались в больницу.

Позже выяснилось, что даже малейшее промедление могло привести к трагедии - ребенок бы погиб. К счастью, все закончилось хорошо.

- Для полицейского самоотверженность – это не единичное и не редкое явление. За 16 лет службы Александр Вельдин неоднократно поощрялся за достигнутые успехи в служебной деятельности. Награжден медалями «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» II и III степеней, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сам полицейский героем себя не считает, а вот родные и сослуживцы очень им гордятся.