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Общество3 июля 2022 11:49

В Самарской области на скамейке у подъезда заметили питона 3 июля 2022

Местные жители даже погладили змею
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Хозяин уже забрал змею домой.

Хозяин уже забрал змею домой.

В Похвистнево Самарской области на улице Кооперативной около дома №49 заметили необычного гостя. На лавочке около подъезда сидел питон. Фото и видео змеи появилось в паблике “Подслушка Похвистнево NEW”. Местные жители не побоялись и даже погладили питона.

В комментариях горожане рассказали, что знают хозяина питона и что тот уже забрал змею домой. Как питон оказался один на лавке около подъезда остается загадкой.

Питоны - неядовитые змеи. В наших краях они, конечно, не обитают, живут в Африке, Азии и Австралии.