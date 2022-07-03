В Самарской области на скамейке у подъезда заметили питона 3 июля 2022

Хозяин уже забрал змею домой.

В Похвистнево Самарской области на улице Кооперативной около дома №49 заметили необычного гостя. На лавочке около подъезда сидел питон. Фото и видео змеи появилось в паблике “Подслушка Похвистнево NEW”. Местные жители не побоялись и даже погладили питона.

В комментариях горожане рассказали, что знают хозяина питона и что тот уже забрал змею домой. Как питон оказался один на лавке около подъезда остается загадкой.

Питоны - неядовитые змеи. В наших краях они, конечно, не обитают, живут в Африке, Азии и Австралии.