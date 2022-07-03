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Общество3 июля 2022 11:52

В Самарской области объявили штормовое предупреждение с 4 по 8 июля 2022

Все из-за высокой пожароопасности лесов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
В МЧС просят жителей региона не ходить в леса, не разводить костры рядом с лесами, не жечь сухую траву, не бросать спички и сигареты.

В МЧС просят жителей региона не ходить в леса, не разводить костры рядом с лесами, не жечь сухую траву, не бросать спички и сигареты.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности с 4 по 8 июля 2022 года из-за высокой пожароопасности лесов. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- От ФГБУ «Приволжское УГМС» получено штормовое предупреждение: «Объявлен желтый уровень опасности. В период с 4 по 8 июля 2022 года местами в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов 4 класс», - говорится в сообщении.

В регионе стоит сухая и жаркая погода, из-за этого вырос риск природных пожаров. Чаще всего возгорания возникают из-за людей.

В МЧС просят жителей региона не ходить в леса, не разводить костры рядом с лесами, не жечь сухую траву, не бросать спички и сигареты.