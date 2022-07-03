Между Самарой и Минском хотят запустить прямые рейсы

Сейчас в столицу Белоруссии из Самары можно улететь только с пересадкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Между Самарой и Минском могут возобновить прямое авиасообщение. Такую возможность обсудили представители региона во время визита в Белоруссию.

- Делегация Самарской области во главе с Дмитрием Азаровым несколько дней работала в Белоруссии, чтобы укрепить партнерство и наладить новое сотрудничество. Важная встреча прошла с председателем правительство Беларуси Романом Головченко и кабинетом министров республики. Нам ней обсудили возможные поставки из Белоруссии лифтового оборудования и рассмотрели возобновления прямого авиасообщения между Самарой и Минском, - говорится в сообщении правительства Самарской области.

Сейчас в столицу Белоруссии из Самары можно улететь только с пересадкой.

В 2021 году самолеты компании “Белавиа” уже летали по этому направлению, однако рейсы через полгода прекратились.