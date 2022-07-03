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Общество3 июля 2022 15:53

Появились эскизы торгового центра на месте рынка «Шапито» в Самаре

Построить ТЦ хотят за полтора года
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
По словам депутата Виктора Воропаева, район после строительства ТЦ станет более привлекательным. Фото: vk.com/id570215254

По словам депутата Виктора Воропаева, район после строительства ТЦ станет более привлекательным. Фото: vk.com/id570215254

Стало известно, как будет выглядеть торговый центр, который собираются построить на месте рынка «Шапито» в Самаре. Называться ТЦ будет «Shapito», построить его хотят за полтора года. Эскизы торгового центра опубликовал предприниматель и депутат Самарской городской думы Виктор Воропаев.

— На обновленной площадке будет работать торговый центр, где будут продавать товары первой необходимости, продукты питания, одежду. Товары будут предназначены для всех возрастных категорий. Будут соблюдены все санитарные нормы, — заверил депутат.

Рядом с торговым центром будет парковка. Фото: vk.com/id570215254

Рядом с торговым центром будет парковка. Фото: vk.com/id570215254

Воропаев объяснил снос рынка и строительство ТЦ заботой о покупателях и их комфорте. Торговых точек станет больше, а люди смогут совершать покупки в закрытом помещении. По словам депутата, торговый центр сделает район более привлекательным.

Воропаев объяснил снос рынка и строительство ТЦ заботой о покупателях. Фото: vk.com/id570215254

Воропаев объяснил снос рынка и строительство ТЦ заботой о покупателях. Фото: vk.com/id570215254