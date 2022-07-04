Три иномарки столкнулись в Кировском районе Самары 3 июля 2022 года

По факту ДТП проводится проверка / Фото: ГУ МВД по Самарской области

В воскресенье, 3 июля, в Самаре произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадало несколько человек. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария случилась в 16:45 в Кировском районе. 19-летний водитель «Volkswagen Polo» ехал по проспекту Кирова в направлении улицы Мирной. Около дома №257 он решил повернуть налево, но не уступил дорогу встречному авто «Audi Q7». От столкновения «Volkswagen» отбросило на «Toyota Camry». В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка «Audi» - их доставили в больницу. Отмечается, что пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Приехавшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции хотели проверить водителя «Volkswagen Polo» на состояние опьянения, однако тот отказался медицинского освидетельствования. Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего.