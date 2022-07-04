В Самарской области заразились коронавирусом еще 40 человек в июле 2022 года

Самарцам рассказали о количестве зараженных за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области, не смотря на улучшение эпидемиологической ситуации, жители продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. Стало известно о новых случаях.

По информации оперативного штаба на 4 июля 2022 года, за сутки заразились еще 40 человек, большая часть из которых приходится на областной центр. Известно, что в Самаре коронавирусной инфекцией заразились 30 человек. В Тольятти – 5 человек. В Сызрани – 2 человека. В Новокуйбышевске – 2 человека.

Отмечают, что 35 заразившиеся имеют симптомы пневмонии и ОРВИ. К сожалению, скончался 1 пациент. Госпитализировали 24 человек.