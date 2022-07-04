Университетский квартал планируют разместить у Ботанического сада в Самаре

Создание университетского квартала обсудили на совещании в Самарской губернской думе / Фото: пресс-служба Самарской губернской думы

В Самаре определились с местоположением университетского квартала. Его планируют обустроить рядом с Ботаническим садом - на участке между Постниковым оврагом и Московским шоссе. Информацию сообщили в пресс-службе Самарской губернской думы.

Площадка оказалась наиболее удобной из-за своего местоположения. Она находится в непосредственной близости к Самарскому национально-исследовательскому университету им. Королева, СамГМУ и СамГТУ.

- В данный момент сообщество самарских студентов насчитывает около 100 тысяч. При этом у них нет единого пространства, которое объединяло бы молодежь, давало бы возможности для развития образовательного и творческого потенциала. Проект необходим, - отмечают в Губдуме.

Согласно планам, на участке в 50 гектар появятся зоны отдыха, зеленые насаждения, спортивные объекты. Предусмотрены и центры работы с молодежью. Пока проект полностью не подготовлен - его доработают в течение лета. Отмечается, что при разработке будет учитываться мнение местных жителей.