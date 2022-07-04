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Общество4 июля 2022 13:54

В Самаре на нескольких улицах отключат горячую воду с 6 по 19 июля 2022 года

Жителям вновь придется греть воду
Алена ПРОВКИНА
Самарцы останутся без горячей воды

Самарцы останутся без горячей воды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местных жителей предупредили о временном отключении горячей воды. Несколько улиц останутся без коммунального блага с 6 по 19 июля 2022 года.

По информации теплоэнергетической компании, на участках проводят гидравлические испытания тепловых сетей. В границах улиц: Авроры, Партизанской, Дзержинского, Авиационной, Новокрасноармейской, Арцыбушевской, Ленинской, Пионерской, Самарской, Рабочей, Буянова, Полевой, Ново-Садовой, Осипенко, Лесной, Липецкой, Лукачева, Гая, Ерошевского, Гагарина, Революционной и Мориса Тореза.

После проведения работ водоснабжение восстановят. Специалисты устраняют повреждения и предотвращают аварийные ситуации.