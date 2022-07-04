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Общество4 июля 2022 16:58

В Самаре вновь провели мониторинг минимальных цен на продукты

Жителям рассказали, как сэкономить
Алена ПРОВКИНА
Самарцы смогут купить продукты по низкой цене

Самарцы смогут купить продукты по низкой цене

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские специалисты провели ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары. Жители смогут по более выгодной цене купить необходимые продукты.

По сообщению городской администрации, дешевле всего сахар-песок продается в «Ашане» Советского района за 61,9 рубль/килограмм. Свинина (кроме бескостного мяса) – 219 рублей/килограмм – в «Ленте» Железнодорожного района. Подсолнечное масло – 86,99 рублей/литр – в «Магните» Куйбышевского района. Молоко – 44,43 рубля/литр – в «Перекрестке» Красноглинского района.

Подобные проверки цен помогают отслеживать наличие товаров и рост цен. Все подробности указаны на официальном сайте мэрии.