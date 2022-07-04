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Общество4 июля 2022 17:34

На модернизацию здравоохранения в Самарской области выделят более 3,3 млрд рублей

Планируют начать строительство новых медучреждений
Алена ПРОВКИНА
В регионе появятся новые медучреждения

В регионе появятся новые медучреждения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют модернизировать систему здравоохранения. На первичное звено выделят более 3,3 млрд рублей.

На оперативно совещании, которое провел губернатор региона Дмитрий Азаров, обсудили строительство новых поликлиник, отделений и акушерских пунктов. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, в этом году завершат реконструкцию Нефтегорской центральной районной больницы.

Также продолжается строительство поликлиники на 700 посетителей смену в микрорайоне «Волгарь». Учреждение введут в эксплуатацию уже в следующем году. На данный момент, решается вопрос проектирования поликлиники в Смышляевке.