На модернизацию здравоохранения в Самарской области выделят более 3,3 млрд рублей

В регионе появятся новые медучреждения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют модернизировать систему здравоохранения. На первичное звено выделят более 3,3 млрд рублей.

На оперативно совещании, которое провел губернатор региона Дмитрий Азаров, обсудили строительство новых поликлиник, отделений и акушерских пунктов. По словам министра здравоохранения Армена Беняна, в этом году завершат реконструкцию Нефтегорской центральной районной больницы.

Также продолжается строительство поликлиники на 700 посетителей смену в микрорайоне «Волгарь». Учреждение введут в эксплуатацию уже в следующем году. На данный момент, решается вопрос проектирования поликлиники в Смышляевке.