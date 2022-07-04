В Самаре компания-невидимка за 4 дня продала 700 тонн сухого молока

Деятельно компании-невидимки аннулировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники Россельхознадзора по региону провели мониторинг ФГИС «Меркурий». В ходе проверки выявили деятельность незаконной компании-невидимки.

По данным ведомства, ООО «Миндаль», находящийся в областном центре на Заводском шоссе за 4 дня успело сбыть крупную партию молочной продукции. Отмечают, что предприятие ввело в оборот 700 тонн сухого молока и более 600 тонн пастеризованных сливок. Сотрудники управления установили отсутствие предприятия по указанному адресу.

Предприятие перевели в статус фантомного. Компанию исключили из реестра информационной системы «Цербер».