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Общество4 июля 2022 17:58

В Самаре компания-невидимка за 4 дня продала 700 тонн сухого молока

Об этом сообщил Россельхознадзор
Алена ПРОВКИНА
Деятельно компании-невидимки аннулировали

Деятельно компании-невидимки аннулировали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре сотрудники Россельхознадзора по региону провели мониторинг ФГИС «Меркурий». В ходе проверки выявили деятельность незаконной компании-невидимки.

По данным ведомства, ООО «Миндаль», находящийся в областном центре на Заводском шоссе за 4 дня успело сбыть крупную партию молочной продукции. Отмечают, что предприятие ввело в оборот 700 тонн сухого молока и более 600 тонн пастеризованных сливок. Сотрудники управления установили отсутствие предприятия по указанному адресу.

Предприятие перевели в статус фантомного. Компанию исключили из реестра информационной системы «Цербер».