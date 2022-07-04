В Самаре дети решили залезть на штурмовик Ил-2 в июле 2022 года

Дети залезли прямо на памятник. Фото: 63.ru

В Самаре несовершеннолетние решили полазить на штурмовике Ил-2. Местные жители успели заснять инцидент и поделились кадрами с 63.ru.

Пользователи социальных сетей возмутились подобной выходных детей. Ребята, не стесняясь, играли и ползали по памятнику, который расположен на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе. Также дети катаются на самокатах по черному граниту, выложенному вокруг монумента.

Очевидцы с облегчением выдохнули, узнав, что дело не дошло до травм. Напомним, что высота памятника более 5 метров.