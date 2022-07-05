Самарцы смогли добиться от строителей устранения нарушений в доме

Компания приступила к устранению нарушений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители обратились за помощью к судебным приставам. Застройщики не устраняли 38 недостатков в доме.

В Октябрьском районе самарцы сообщили об отсутствии горячей воды в доме, пожаловали на неисправную отопительную систему и неработающие лифты. Строители не устраняли дефекты и не установили противопожарное оборудование. Специалисты провели экспертизу, которая доказала и другие серьезные недостатки, в числе которых трещины в фасаде, неправильная отделка балконов и лоджий.

Жильцы не смогли добиться от застройщика решения вопросов и обратились в суд, который обязал компанию устранить дефекты. Строители выполнили свои обязательство только после исполнительного сбора в 50 тысяч рублей и предупреждения об уголовной ответственности, об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Самарской области.