Крестный ход из Самары в поселок Кировский пройдет с 19 по 22 июля

В Самаре пройдет Крестовый ход Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре пройдет ежегодный крестный ход. Он продлится с 19 по 22 июля 2022 года.

По данным Самарской епархии, крестный ход из Самары в поселок Кировский Красноармейского района начнется в 8:00 у храма Смоленской иконы Божией Матери после молебна, который проведут в 7:30. Следующими точками верующих жителей станут храм Пантелеимона, храм Иоанна Воина и храм Воскресения Христова.

Вся подробная информация указана на официальном сайте. Крестный ход закончится 22 июля. Завершающим станет поход в храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы.