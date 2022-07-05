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Общество5 июля 2022 9:36

Самарские ученые запустили самую большую в мире установку для изучения процессов горения

Ее уже ввели в эксплуатацию
Алена ПРОВКИНА
Установку разработали на базе самарской лаборатории. Фото: пресс-служба СНИУ

Установку разработали на базе самарской лаборатории. Фото: пресс-служба СНИУ

В Самарском университете имени С.П. Королева запустили самую большую в мире установку для изучения процессов горения в двигателях. Ученые уже приступили к проведению экспериментов.

По сообщению пресс-службы ВУЗа, подобная установка поможет инженерам решить вопрос импортозамещения. Новые возможность дадут толчок в разработке эффективных и экологичных отечественных двигателей. Отмечают, что на сегодняшний день установка – одна из самых передовых подобного типа.

Похожая разработка, но прошлого поколения, существуют в лаборатории имени Лоуренса в Беркли. Создание самарской установки длилось почти пять лет в лаборатории университета областного центра.