Оренбургский производитель молока купил корпуса Самарского подшипникового завода

Объекты ОАО "СПЗ" продают в связи с банкротством предприятия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, кто приобрел корпуса бывшего Самарского подшипникового завода. Имущество предприятия досталось ООО «Молочный продукт». Об этом сообщил конкурсный управляющий Алексей Пономарев.

Компания приобрела административное помещение площадью 6 438 квадратных метров и производственное здание корпуса №11 площадью 23 465,70 квадратных метров. В лот также вошел земельный участок в 2 040 «квадрат», доля в праве 98 613 / 100 000 на земельный участок в 28 801 квадратный метр и несколько единиц оборудования. Все имущество обошлось в 281 миллион рублей.

Известно, что ООО «Молочный продукт» зарегистрировано в Оренбурге. Компания занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами, жирами.