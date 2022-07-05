Грушинский фестиваль в 2022 году побил рекорд посещаемости за 15 лет

Поклонники фестиваля были рады окунуться в незабываемую грушинскую атмосферу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области побит рекорд по количеству посетителей фестиваля авторской песни им. Грушина. В день концерта на Гитаре сотрудники МВД озвучили итог посещаемости: за три дня с четверга 30 июня на Поляну приехали более 50 тысяч человек! Об этом заявил во время своего визита и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который заметил, что ничего удивительного в этом нет. Люди просто соскучились за два года, когда фестиваль вынужденно проходил в виде концертов и в онлайн-формате.

Добраться до фестиваля можно было на машине, но к субботе ближайшие парковки были переполнены. Также четыре раза в день курсировал Грушинский экспресс, было и несколько обычных электричек. Так что примерно раз в 1,5 часа лестница на Горе заполнялась людьми, которые двигались вниз плотным потоком.

Всего на фестивале работали 13 концертных площадок, среди которых - Детская поющая республика, спортцентр и музей истории фестиваля. На всех площадках выступили более 110 артистов и коллективов, прошло более 200 концертов. Восемь лауреатов конкурса фестиваля авторской песни из разных городов России выступили на главной сцене в субботу, во время финального концерта в 22:00. Стоит отметить, что карьера многих музыкантов, выходивших на эту сцену, резко начинала развиваться. Это возможность не только обзавестись поклонниками творчества, но и шанс получить приглашение от организаторов концертов, продюсеров и других важных в продвижении в музыкальном мире людей.

Гости фестиваля приехали из более чем 25 регионов страны, а также из Республики Беларусь, Казахстана, стран Европы и Латинской Америки. Многие признавались, что давно любят авторскую музыку и этот фестиваль, поэтому несколько лет ждали его возвращения на Поляну и, как только это случилось, начали покупать билеты. Как отмечают организаторы, через детскую площадку прошло более 4000 детей - за все дни работы. Около 5 тысяч человек воспользовались услугами Спорт-площадки. В следующем году пройдёт 50-й юбилейный фестиваль, подготовка к нему уже началась.

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