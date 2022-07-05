Жители Самары не смогут улететь в 11 южных городов до 12 июля 2022 года

Ограничения будут действовать до следующей недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самарской области пока не смогут добраться до ряда южных городов на самолете. В стране продлен режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части РФ. Информацию сообщили в Росавиации.

- Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, - информирует пресс-служба федерального агентства воздушного транспорта.

При этом сообщается, что авиакомпании могут доставлять пассажиров в Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву. Остальные аэропорты России работают без изменений.

В Росавиации также отмечают, что режим будет действовать до 03:45 12 июля 2022 года (время московское - прим. ред.).