Самарцам рассказали, насколько прогрелась Волга в июле 2022 года

Этим летом многие жители Самарской области остались без пляжного отдыха Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Несмотря на июль, погода в Самарской области оставляет желать лучшего. Жаркие дни приходят на небольшой промежуток времени и сменяются продолжительными похолоданиями. Из-за погодных капризов самарские реки не успевают прогреться, чем изрядно портят летний отдых жителей региона. Синоптики рассказали, какой температуры достигла вода в водоемах на данный момент.

- Температура воды в Куйбышевском водохранилище составила 17.9 – 19.4 градуса. В районе Тольятти - 17.9 градусов, это на 2.9 ниже нормы. Вода в Саратовском водохранилище прогрелась до 17.6 – 19.2 градусов, в районе Самары 17.6 градусов, что на 1.1 ниже нормы, - рассказали в Приволжском УГМС.

Что касается малых рек, в них сильно снизился уровень воды, а температура варьируется в пределах 13.0– 22.5 градусов.