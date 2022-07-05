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Общество5 июля 2022 16:07

Власти намерены объединить две школы в Самаре

Реорганизация учреждений необходима для оптимизации расходов
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Процесс затронет школы №156 и №171

Процесс затронет школы №156 и №171

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшее время две самарские школы станут единым целым. Городские власти сообщили об объединении школ №156 и №171. Соответствующее постановление, подписанное мэром Еленой Лапушкиной, опубликовано на сайте мэрии.

- Школа №156 в 11-м квартале, 15 в Мехзаводе и школа №171 на 18 км Московского шоссе, 15а будут реорганизованы и объединены. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения – МБОУ «Школа № 156» городского округа Самара, - следует из документа.

Отмечается, что данные меры необходимы для совершенствования внутренней структуры учреждений и оптимизации расходов. В общей сложности процесс займет три месяца. На реорганизацию потратят две тысячи рублей.