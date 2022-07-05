Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2022 16:28

Американская компания судится с самарской предпринимательницей из-за брата свинки Пеппы

Американская компания требует компенсацию за нарушение права на изображение персонажа
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Фирма намерена взыскать с самарчанки 10 тысяч рублей

Фирма намерена взыскать с самарчанки 10 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания Entertainment One UK Limited продолжает судебные тяжбы с российскими бизнесменами. На этот раз фирма выдвинула претензии к предпринимательнице из Самары. Информацию сообщили в Арбитражном суде Самарской области.

- Entertainment One UK Limited (ООО «АйПи Сервисез») направила исковое заявление, в котором требует взыскать с индивидуального предпринимателя Ульяновой Татьяны компенсацию за нарушение исключительного права на изображение персонажа, - следует из материалов арбитража.

Персонаж, о котором идет речь - поросенок Джордж, младший брат свинки Пеппы из одноименного мультсериала. За его использование компания указала компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Заявление приняли к производству.