Американская компания судится с самарской предпринимательницей из-за брата свинки Пеппы

Фирма намерена взыскать с самарчанки 10 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания Entertainment One UK Limited продолжает судебные тяжбы с российскими бизнесменами. На этот раз фирма выдвинула претензии к предпринимательнице из Самары. Информацию сообщили в Арбитражном суде Самарской области.

- Entertainment One UK Limited (ООО «АйПи Сервисез») направила исковое заявление, в котором требует взыскать с индивидуального предпринимателя Ульяновой Татьяны компенсацию за нарушение исключительного права на изображение персонажа, - следует из материалов арбитража.

Персонаж, о котором идет речь - поросенок Джордж, младший брат свинки Пеппы из одноименного мультсериала. За его использование компания указала компенсацию в размере 10 тысяч рублей. Заявление приняли к производству.