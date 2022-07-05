В Самаре 6 июля 2022 года стартует вторая волна записи в первый класс

Заявления будут приниматься с 6 июля по 5 сентября 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

30 июня в Самаре завершилась первая волна зачислений в первый класс, длившаяся с 1 апреля 2022 года. А со среды, 6 июля, прием заявлений возобновится. Об этом сообщили в администрации Кировского района Самары.

- Это этап для тех, кто не проживает на территории, закрепленной за выбранной школой. Ребенка запишут в первый класс, если есть свободные места, - отмечают власти.

Заполнить заявление родители могут на портале Госуслуг. После того, как придет уведомление о регистрации, необходимо будет отнести оригиналы документов в школу - об этом заявителей оповестят заранее. Далее останется только ждать решения, оно будет принято в течение пяти рабочих дней.

Отмечается, что вторая волна продлится до 5 сентября 2022 года.