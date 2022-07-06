В Самаре преступная группировка на складе разливала незаконное масло для автомобилей

Злоумышленники хотели заработать. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре дело мошенников направили в суд. Преступная группировка придумала бизнес на машинном масле.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, ранее судимые мужчины решили разливать на складе машинное масло. Вместе со своими друзьями они продавали товар, как премиальный. Сотрудники полиции смогли обнаружить подпольные помещения и магазины, незаконно продававшие контрафакт.

Правоохранителям удалось задержать преступников на складе. На месте обнаружили 1600 литров масла и более 1000 пустых канистр. Ущерб брендам превысил 1 миллион рублей. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.