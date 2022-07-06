В выходные в Самарской области температура воздуха достигнет +30 градусов

В регионе ожидается потепление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики сообщили о предстоящей погоде в выходные дни. Жители наконец-то смогут прочувствовать летнее тепло, но есть подвох.

По данным синоптиков gismeteo, в выходные дни, 9 и 10 июля, температура воздуха достигнет +28…+30 градусов. Не смотря на тепло, в регионе будет облачно. Местами пройдут кратковременные дожди. Отмечают, что погоду определяет антициклон. В результате его влияния северный ветер сменит направление.

Жители смогут насладиться потеплением в выходные дни и в начале следующей недели. Напомним, что до 8 июля в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за высокого уровня пожароопасности.