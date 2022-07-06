В Самаре бывший инспектор, по вине которого сбежал заключенный, предстанет перед судом

Сотрудник колонии может получить уголовный срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноглинском районе Самары бывшего инспектора, халатность которого привела к побегу заключенного, могут посадить за решетку. Преступник сбежал зимой 2021 года.

По данным СУ СК России по Самарской области, сотрудник колонии утром в составе караула произвел вывод четырех осужденных, чтобы те перекрыли крышу здания. Территория находилась не в постовой ведомости. Заключенные выполнили работы и были конвоированы в столовую, чтобы переодеться. Обвиняемый сотрудник покинул помещение и оставил преступников без контроля.

Один из осужденных воспользовался случаем и сбежал с территории колонии через окно. Мужчину удалось задержать на территории Безенчукского района спустя сутки. В отношении сотрудника возбуждено уголовное дело, в ближайшее время он предстанет перед судом.