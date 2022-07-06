В Самаре в автобусы №34 и №67 опять пускают только через переднюю дверь

Автобусы вновь применили экспериментальную схему Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители пожаловались в социальных сетях на работу общественного транспорта. В автобусы №34 и №67 теперь удается протиснуться только через переднюю дверь.

Ранее жители уже сталкивались с подобной проблемой и показывали свое недовольство. Из-за загруженности в час пик перед дверьми скапливается длинная очередь, из-за которой движение транспорта задерживается. В этот раз подобную меру применили в июле 2022 года. В понедельник перевозчик вернул такой способ из-за увеличения количества «зайцев» - безбилетников. Исключением стали пассажиры с колясками и маломобильные граждане.

Вернется ли вновь привычный режим работы – пока неизвестно. В прошлый раз схема помогла увеличить пассажиропоток на 10%.