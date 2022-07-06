В Самаре продают торговый центр с магазином «Зеленая страна» почти за 137 миллионов рублей

Здание выставили на продажу. Фото: скриншот avito

В Самаре появилось объявление о продаже крупного торгового центра. Здание расположено на Московском шоссе.

Продавец оценил торговый центр в 136 миллионов 897 тысяч рублей. Двухэтажное здание продается вместе с земельным участком, площадью 1310 кв.м. Отмечают, что есть три отдельных входа и свободная планировка. Высота потолков на втором этаже достигает 6 метров. Жители областного центра могут знать торговую точку, благодаря крупному садовому магазину «Зеленая страна».

В торговом центре также расположены несколько заведений и магазинов. Объявление о продаже появилось на сайте 29 июня 2022 года.