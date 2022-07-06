В Самарской области рыбаки выловили речного монстра

В Самарском регионе умелые рыбаки поймали огромную рыбу. Фото: Рыбаки Новокуйбышевска и Самарской области

В Самарской области опытные рыбаки выловили речного монстра в городе Новокуйбышевск. Об этом они сообщили в социальных сетях.

Отмечают, что огромную рыбу удалось поймать ночью в июле 2022 года. В комментариях рыбак ответил, что вес улова составил 29 килограмм. Страшно представить встречу с огромной рыбой, размером с человека, в условиях пляжного отдыха.

Напомним, что жителям Самарской области рассказали о лучших местах для рыбной ловли в 2022-2023 годах. Есть возможность удить не только в Волге, но и в малых реках и озерах.