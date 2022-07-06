В Самаре вновь открылся для гостей Парк дружбы народов в Волгаре

Этнопарк работает со вторника по воскресенье. Фото: Парк дружбы народов

Этим летом самарцы вновь могут насладиться великолепием национальных домов и подворий, расположенных в областной столице. Парк дружбы народов активно принимает гостей, причем работа ведется в обновленном режиме. Информация сообщается на официальном сайте комплекса.

- Экскурсионное обслуживание теперь проходит в новом формате. Во вторник, четверг и субботу гостей ждут обзорные экскурсии по этнопарку с посещением одного подворья. А в среду, пятницу и воскресенье им доступно свободное посещение этнопарка с экскурсиями внутри домов, - отмечается на сайте Парка дружбы народов.

С 28 июня по 31 июля стоимость обзорных экскурсий составит 300 рублей с человека, со 2 августа - 500 рублей. Этнопарк работает с с 11.00 до 19.00 со вторника по пятницу, в субботу и воскресенье - с 11.00 до 20.00. Понедельник - выходной.