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Общество6 июля 2022 13:04

Глава управления Судебного департамента по Самарской области покидает свой пост

Юрий Сафоненко оставит должность после 12 лет работы
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Об увольнении Сафоненко сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Фото: t.me/Hinshtein

Об увольнении Сафоненко сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Фото: t.me/Hinshtein

В самарском управлении Судебного департамента произойдут кадровые изменения. Региональное УСД останется без начальника - об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Бессменный руководитель управления Судебного департамента по Самарской области Юрий Сафоненко «добровольно-принудительно» написал заявление об увольнении. Оно незамедлительно было удовлетворено, - написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Отметим, что Юрий Сафоненко возглавлял управление с 2010 года. Кто придет на смену экс-руководителю пока неизвестно.