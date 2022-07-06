Глава управления Судебного департамента по Самарской области покидает свой пост

Об увольнении Сафоненко сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Фото: t.me/Hinshtein

В самарском управлении Судебного департамента произойдут кадровые изменения. Региональное УСД останется без начальника - об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Бессменный руководитель управления Судебного департамента по Самарской области Юрий Сафоненко «добровольно-принудительно» написал заявление об увольнении. Оно незамедлительно было удовлетворено, - написал парламентарий в своем телеграмм-канале.

Отметим, что Юрий Сафоненко возглавлял управление с 2010 года. Кто придет на смену экс-руководителю пока неизвестно.