В Управленческом в Самаре убийца совратил 8-летнего мальчика

Подозреваемый задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители разбираются в обстоятельства преступления, которое совершено в одном из домов на улице Сергея Лазо в поселке Управленческом в Самаре. Вечером 14 июня там в подъезде одного из домов мужчина напал на 8-летнего школьника.

- Мужчина домогался до ребенка, совращал его. После этого он ушел, а мальчик рассказал обо всем взрослым, - сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Подозреваемого вскоре задержали. Им оказался 56-летний житель поселка Красная Глинка. В 2008 он судим за серию краж, а в 2011 - за убийство.

Сейчас по факту насильственных действий сексуального характера возбуждено уголовное дело. Злодей заключен под стражу. Расследование продолжается.