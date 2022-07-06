Автомобили столкнулись на трамвайных путях на ул. Фрунзе в Самаре

Трамваю пришлось временно приостановить движение. Фото: Павел Захаров

В понедельник, 4 июля 2022 года, в Самаре произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Транспортные средства столкнулись на трамвайных рельсах. Информацию сообщили очевидцы происшествия.

По словам самарцев, авария случилась на улице Фрунзе, рядом с Некрасовской. На месте работали спецслужбы. Из-за ДТП путь для рельсового транспорта оказался временно закрыт - так, трамвай №20к ждал, пока будут устранены последствия столкновения.

Напомним, ранее в Самаре произошло массовое ДТП, на этот раз - в Кировском районе. На проспекте Кирова столкнулись сразу три автомобиля, два человека пострадали.