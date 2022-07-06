Дмитрий Азаров поздравил самарскую семью медиков с 50-летием совместной жизни

Виктор и Валентина Афанасенко будут праздновать юбилей 8 июля - в День семьи, любви и верности. Фото: правительство Самарской области

8 июля вся страна будет отмечать День семьи, любви и верности. Однако многие супруги, ставшие эталоном супружеской жизни, принимают поздравления накануне праздничного события. В их числе - Виктор и Валентина Афанасенко из Самары, прожившие в браке полвека. С 50-летним юбилеем совместной жизни супругов поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Вы отмечаете замечательный юбилей, с чем я вас поздравляю от всей души. Совет да любовь, мир вашему дому! - обратился к юбилярам глава региона, вручая им медаль общественного признания «За любовь и верность».

Виктор и Валентина Афанасенко - медицинские работники. Виктор Петрович уже более 50 лет трудится в Самарской клинической больнице №1 им. Пирогова. Он начинал свой трудовой путь с ординатора, а сегодня глава семьи Афанасенко - врач высшей категории и заведующий хирургическим отделением. Валентина в свое время работала главным педиатром Куйбышева. Познакомились будущие супруги в пионерском лагере Краснодарского края - Валентина Афанасенко родом именно оттуда. А спустя два года они сыграли свадьбу, причем именно 8 июля.

Интересно, что дети и внуки юбиляров тоже нашли свое призвание в медицине. Дочь Елена Афанасенко заведует отделением в областной стоматологической клинике, а внучка Александра учится в медико-техническом лицее в медицинском классе. Дмитрий Азаров пожелал ей успешно сдать экзамены и поступить в вуз.

- Мы тронуты таким вниманием. Это важно, в первую очередь, для наших детей - чтобы у них был достойный пример, - отметила Валентина Афанасенко.

Отметим, что всего медали «За любовь и верность» уже получили более 800 семей региона, еще 70 будут вручены в преддверии праздника.