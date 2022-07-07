Новые высотки могут появиться на проспекте Масленникова в Самаре

Проект предполагает парковочные места, правда, их количество ограничено Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начались общественные обсуждения по двум проектам застройки. Один из них предполагает возведение многоэтажек на проспекте Масленникова, 7А. Информация опубликована на сайте мэрии.

Согласно документу, высотные жилые дома планируется построить на участке площадью 3 411 квадратных метров. Количество парковочных мест при этом составит 0,44 на квартиру. Застройка запланирована по соседству с Поволжским государственным колледжем.

Другой проект, вынесенный на обсуждение, касается застройки улицы Буянова, в районе границы с Ульяновской. Здесь на территории площадью 5 131 «квадрат» также могут появиться высотные дома.

Публичные слушания пройдут с 7 по 28 июля 2022 года.