Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 июля 2022 5:10

Новые высотки могут появиться на проспекте Масленникова в Самаре

Застройщик планирует освоить участок рядом с Поволжским государственным колледжем
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Проект предполагает парковочные места, правда, их количество ограничено

Проект предполагает парковочные места, правда, их количество ограничено

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начались общественные обсуждения по двум проектам застройки. Один из них предполагает возведение многоэтажек на проспекте Масленникова, 7А. Информация опубликована на сайте мэрии.

Согласно документу, высотные жилые дома планируется построить на участке площадью 3 411 квадратных метров. Количество парковочных мест при этом составит 0,44 на квартиру. Застройка запланирована по соседству с Поволжским государственным колледжем.

Другой проект, вынесенный на обсуждение, касается застройки улицы Буянова, в районе границы с Ульяновской. Здесь на территории площадью 5 131 «квадрат» также могут появиться высотные дома.

Публичные слушания пройдут с 7 по 28 июля 2022 года.