В Самаре предложили застроить высотками улицу Буянова

Многоэтажные жилые дома могут возвести в границах улиц Ульяновской и Маяковского Фото: скриншот

В областной столице вынесли на публичные обсуждения проект застройки улицы Буянова. Постановление о начале слушаний появилось на сайте городской администрации.

Согласно документу, заявитель планирует построить высотные дома на участке площадью 5 131 квадратный метр. Территория расположена на улице Буянова в границах улиц Ульяновской и Маяковского. Информация о парковках в заявке не обозначена.

Публичные обсуждения продлятся с 7 по 28 июля. Ознакомиться с проектом жители могут в здании департамента градостроительства на ул. Галактионовской, 132 (в холле 1-го этажа). Экспозиция будет работать с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, в пятницу - до 16:00.