В Самаре прооперировали подростка, который получил серьезную травму на электросамокате

Молодому человеку помогли врачи больницы им. Пирогова. Фото: министерство здравоохранения Самарской области

Самарские врачи сделали операцию 16-летнему жителю Самары, который получил сразу несколько травм при падении с электросамоката. Подробности сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Несчастный случай произошел около двух недель назад. Никита Горячев катался на электросамокате, когда его отвлек телефонный звонок. В результате подросток не справился с управлением и упал. Мама мальчика находилась рядом - она и вызвала скорую помощь. Молодого человека доставили в приемное отделение Самарской городской клинической больницы №1 имени Н. И. Пирогова и отправили на осмотр.

- Пациент поступил к нам с сотрясением головного мозга, открытым переломом правой бедренной кости со смещением, в состоянии травматического шока. Необходимо было оперативно и точно диагностировать все повреждения, провести операцию, - рассказал заведующий травматологическим отделением №4 больницы им. Пирогова Иван Гранкин.

Парня подготовили к операции за два часа, а после нее Никита прошел курс интенсивной терапии в реанимации. Врачи обещают, что мальчик полностью поправится через полгода, однако и сегодня его состояние оценивается как удовлетворительное.