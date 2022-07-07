Самарские таможенники пресекли вывоз 9 тонн сахара из России в Казахстан

В отношении всех водителей возбудили административные дела и составили штрафы. Фото: пресс-служба Самарской таможни

Сотрудники Самарской таможни за сутки остановили шесть попыток вывоза сахара за границу России. Информацию сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Общий вес товара оказался выше 9 тонн. Известно, что сахар пытались вывезти в Казахстан. В настоящий момент в отношении всех водителей возбуждены дела об административных правонарушениях, они также оштрафованы.

Между тем в таможне отмечают, что подобные случаи - не редкость.

- Запрещенные к экспорту товары выявляются на границе ежедневно, но благодаря взаимодействию таможенной и пограничной служб все попытки незаконного вывоза продукции пресекаются, - поделился заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев.

Он также напомнил, что с 15 марта из России запрещено выводить сахар. Соответствующий запрет обозначен в постановлении правительства.