В Самаре за 312 млн рублей продают старинное здание гостиницы «Националь»

Здание находится на улице Фрунзе, 91 Фото: Avito.ru

В Самаре выставили на продажу необычный объект - здание с по-настоящему вековой историей. Информация о продаже появилась на одном из сайтов объявлений.

Здание, о котором идет речь, находится на ул. Фрунзе, 91. Оно было построено в 1905 году, а позднее здесь открылась гостиница «Националь». Правда, работала недолго - только до революции 1917 года. После войны ее переименовали в «Центральную». А в наши дни в здании находился отель «Азимут».

Изначально здесь располагалась гостиница "Националь", а после - "Центральная" Фото: Avito.ru

Автор объявления сообщил, что в данный момент помещение практически полностью пустует. Занят только первый этаж - его отвели под аренду. Остальные этажи требуют небольшого ремонта. Зданием площадью 8 303 квадратных метра владеет собственник, а земля под ним арендована у городских властей. В номерном фонде - 96 номеров.

Первые этажи здания используются под аренду Фото: Avito.ru

- Есть план реконструкции здания с увеличением номерного фонда до 133 номеров с общей площадью 9 192 «квадратов», - отмечает автор объявления.

Будущему владельцу здание обойдется в 312 млн. рублей. Отмечается, что есть торг.