В Самаре стало известно, какие дома снесут из-за строительства новой станции метро «Театральная»

В Самаре продляют ветку метро. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали, какие дома выкупят из-за строительства новой станции метро «Театральная». Региональные власти предоставили список.

Информацию опубликовали на официальном сайте областного правительства. Согласно постановлению, в список домов под снос попали и другие постройки. В перечень внесли многоквартирные дома на улице Галактионовской, 97, 98, 103, 109, 111, 119; Самарской, 231, 240, 247-249; Ульяновской, 27; Ленинской, 143 и 236.

Напомним, что строительство новой станции, которая свяжет Безымянку и исторический центр, завершится в 2024 году. На работу выделили более 10 миллиардов рублей.