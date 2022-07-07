В Самаре открыли фотовыставку ко Дню семьи, любви и верности

В областной столице открыли фотовыставку. Фото: правительство региона

Жителям Самары рассказали об открытии новой фотовыставки, расположенной на площади Славы. Экспозиция приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

Отмечают, что в выставке представлены фотографии счастливых семей региона. Все запечатленные жители – участники мероприятий, проводимых управлением ЗАГС. На фото сняты важные моменты жизни семьи – заключение браков, поздравления, рождение ребенка. Напомним, что День семьи любви и верности получил официальный статус праздника 28 июня 2022 года.

В честь праздника семьям вручат медали «За любовь и верность». С 24 марта 2011 года такой чести удостоилось 800 семей Самарской области. Фотовыставку также можно увидеть на экранах на склоне площади Славы.