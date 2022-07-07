Самарцы пожаловались на укладку использованного асфальта на улице Дачной

Самарцы поделились кадрами. Фото: Евгений Щекин

В Самаре местные жители сообщили об укладке асфальта на улице Дачной. Новое покрытие выглядит использованным.

Видео с места появилось в социальных сетях. Самарский блогер Евгений Щекин поделился кадрами на своей официальной странице. Судя по видеозаписи, укладка проходила картами. Асфальт сильно отличается по цвету. Не смотря на проведенные работы, местами прослеживаются крупные трещины и неровности.

Напомним, что участок планируют привести в норму в 2022 году. Ранее улица прославила своими «лунными кратерами». Специалисты проведут работы от улицы Пензенской до Московского шоссе.