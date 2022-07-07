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Происшествия7 июля 2022 17:00

В Самаре рабочий скончался из-за падения в нефтяной резервуар

Специалисты провели спасательные работы
Алена ПРОВКИНА
Специалистам удалось достать мужчину. Фото: поисково-спасательная служба региона

Специалистам удалось достать мужчину. Фото: поисково-спасательная служба региона

В Самаре в четверг, 7 июля 2022 года, сообщили о страшной трагедии. В Куйбышевском районе рабочий упал на дно емкости для хранения нефтепродуктов.

По сообщению поисково-спасательной службы Самарской области, несчастный случай произошел на улице Эльтонской. Отмечают, что при проведении технических работ сотрудник нефтебазы скончался в нефтяном резервуаре.

Спасатели использовали средства защиты, чтобы избежать отравления ядовитыми парами. Специалистам удалось проникнуть в резервуар через технический люк. Погибшего вынесли на носилках сотрудники правоохранительных органов. Спасательные работы завершились в 14:30.