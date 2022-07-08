В Самаре полицейские спасли пожилую женщину, потерявшую сознание в запертой квартире

Анатолий Солдатов и Талгат Калимуллов в короткие сроки доставили пенсионерку к медикам. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники ОП №5 Управления МВД России по Самаре помогли пожилой самарчанке, которая потеряла сознание в закрытой квартире. Лейтенант полиции Анатолий Солдатов и старший лейтенант полиции Талгат Калимуллов оперативно передали женщину медработникам. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Эта история произошла 23 июня 2022 года в Самаре. Житель Московской области пытался дозвониться до своей сестры, проживающей на ул. Дачной, однако женщина не отвечала на звонки. Время шло и мужчина начал беспокоиться. Он попросил знакомых наведаться к пенсионерке, но дверь им никто не открыл. Встревоженные самарцы вызвали полицейских.

На место прибыли Анатолий Солдатов и Талгат Калимуллов. Полицейские в короткие сроки нашли телефон социальной работницы, навещающей женщину. У той были ключи от квартиры пенсионерки. Когда сотрудники полиции вошли к женщине в дом, то увидели, что она без сознания.

- Они сразу вызвали медиков, донесли женщину на носилках до скорой. Убедившись, что их помощь более не требуется, убыли на маршрут патрулирования, - поделились в региональном ГУ МВД.

Брат спасенной женщины не смог оставить столь бесценную помощь без внимания. Житель Московской области направил в самарскую полицию благодарственное письмо, в котором выразил благодарность правоохранителям.

- Благодарю сотрудников полиции за отзывчивость, верность присяге и оперативный отклик на просьбу о спасении человека. Я рад, что в рядах органов внутренних дел служат порядочные и отзывчивые люди, – отметил мужчина.