Самарский художественный музей представит выставку Бавыкина «Руины»

В день открытия вход на выставку будет бесплатным. Фото: Самарский областной художественный музей

В пятницу, 8 июля, в Самарском областном художественном музее откроется выставка Алексея Бавыкина. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

- Выставка под названием «Руины» расскажет о мерцающем состоянии руинирования архитектурного образа, пространства и объектов. О застывшем в руинах времени, которое можно рассмотреть в деталях и до которого можно дотронуться рукой, - рассказали в Самарском областном художественном музее.

Работы Алексея Бавыкина хранятся в Русском музее в Санкт-Петербурге, в фонде Сергея Чобана в Берлине. Они завоевали награды Международного фестиваля «Зодчество» и московского архитектурного смотра-конкурса «Золотое сечение», регулярно выставляются на зарубежных выставках российской архитектуры. Сам автор - лауреат московских, всесоюзных и общероссийских конкурсов и смотров.

Отмечается, что выставка проработает до 7 августа 2022 года. В день открытия посетить ее можно бесплатно. В другие дни стоимость посещения составит 100 рублей для всех гостей и 50 рублей - для льготной категории граждан.