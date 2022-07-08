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Общество8 июля 2022 8:33

В Самаре могут признать незаконной продажу отеля подшипникового завода

Соответствующее требование выставил конкурсный управляющий ООО «СПЗ»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Данный вопрос уже был рассмотрен в суде

Данный вопрос уже был рассмотрен в суде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конкурсный управляющий ООО «СПЗ» пытается добиться аннулирования договора купли-продажи гостиницы предприятия. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда.

Гостиница, о которой идет речь, расположена в Славном переулке, 12. Она принадлежала заводу вплоть до 2014 года. Тогда объект был продан, после чего в помещении открыли отель «Эконом». Алексей Пономарев планировал вернуть здание в собственность предприятия, чтобы в дальнейшем выставить его на продажу.

Однако суд отказал истцу в удовлетворении требований. Теперь он может обжаловать решение в апелляционной инстанции.